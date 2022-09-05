سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة النفط

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة قولها إن «رتلا مؤلفا من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها ثلاث سيارات دفع رباعي غادر باتجاه قواعده في شمال العراق».ووفق الوكالة، «أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا مؤلفا من 64 صهريجا تحمل نفطا مسروقا من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة عبر معبر المحمودية إلى شمال العراق».
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