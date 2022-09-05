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سوريا تتهم القوات الأمريكية بسرقة النفط

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية بإخراج القوات الأمريكية رتلا محملا بآليات وصهاريج معبأة بالنفط «المسروق» من قواعدها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة قولها إن «رتلا مؤلفا من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها ثلاث سيارات دفع رباعي غادر باتجاه قواعده في شمال العراق».

ووفق الوكالة، «أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا مؤلفا من 64 صهريجا تحمل نفطا مسروقا من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة عبر معبر المحمودية إلى شمال العراق».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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