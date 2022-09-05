أشتية: التضييق على دخول الأجانب إلى فلسطين عمل عنصري

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وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن هذه القيود «عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأمريكية والأوروبية وعلى المتضامنين مع فلسطين».وأشار إلى أنها تؤثر كذلك على الأجانب الذين يقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.
وطالب أشتية الولايات المتحدة بـ «ألا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون فيزا في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز واشنطن بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره».
كما دعا أوروبا إلى أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.
وشدد على أن الولايات المتحدة وأوروبا «تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود»، مشيرا إلى أن هذا الأمر أولوية في النقاش مع الولايات المتحدة.
وقالت إسرائيل إنه بموجب هذه الإجراءات لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الأراضي الفلسطينية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.
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