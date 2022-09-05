ليز تفوز برئاسة وزراء بريطانيا

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وتقدمت تراس بالشكر لسوناك على «الحملة الصعبة التي خاضاها»، كما شكرت تراس، بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوزيع لقاحات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا عندما تزور الملكة إليزابيث في بالمورال اليوم.وتقدمت تراس بالشكر لسوناك على «الحملة الصعبة التي خاضاها»، كما شكرت تراس، بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوزيع لقاحات كورونا ، وهزيمة جيرمي كوربن.

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