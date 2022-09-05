شكرا لقرائتكم خبر فصل طالبة يمنية رفضت ترديد الصرخة الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فصلت مديرة مدرسة ثانوية في مديرية بني الحارث شمال مدينة صنعاء، طالبة لرفضها ترديد شعار الصرخة الإيرانية التي ترددها ميليشيات الحوثي في مدرستها.

وشكا والد الطالبة رغد فاروق جابر في منشور على صفحته بفيس بوك، من طرد مديرة المدرسة لابنته، إثر رفض الأخيرة «ترديد الصرخة»، وقال في منشوره «هذه المديرة تتخذ اليوم قرارا بفصل ابنتي رغد وهي التي كانت تقف بجانبها قبل عام لأخذ الصور التذكارية معها عند تكريمها لتفوقها في الصف التاسع بسبب رفض طالبات الثانوية ترديد الصرخة».

وأضاف أن المديرة «اختارت رغد بسبب تفوقها طوال مراحل دراستها، لثني الطالبات عن موقفهن».

وبحسب جابر فإنه سبق أن جلس مع ابنته وطرح عليها رأيا «أن تجامل المديرة عندما تكون معها وجها لوجه»، غير أن ابنته رفضت، كما يقول، وعندما حاولت المديرة والمدرسات معها رفضت أيضا وقالت «حتى الإسلام ليس بالإكراه».

وختم حديثه بالقول إنه محتار في أمره «فقد ضعفت أمام دموع رغد اليوم أما نحن فنستحمل كل شيء.. وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وفي وقت لاحق حذف الأب منشوره «لأسباب شخصية وانتهاك التعليقات لأعراض الغير، وليس من أجل نفي الخبر»، كما أوضح ذلك في منشور آخر. وتفرض ميليشيات الحوثي على المدارس ترديد الطلاب للصرخة الخمينية في طابور الصباح بدلا عن النشيد الوطني، وسط سخط شعبي ورفض واسع لذلك.

على صعيد آخر، قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عددا من القرى المدنية الآهلة بالسكان بمديرية قعطبة بالضالع جنوبا، وأكد مصدر محلي أن القصف المدفعي استهدف قرى الجب وحبيل الكلب وحبيل المزارع بمنطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة، وتسبب بأضرار مادية في عدد من المنازل والممتلكات والمزارع الخاصة بالمواطنين.

ويأتي القصف في ظل خروقات الحوثيين للهدنة الأممية. وفي الجوف ذكر مصدر محلي سقوط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، في صحراء الريان، شرقي مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأكد المصدر أن الطائرة ذات حجم كبير ويعتقد أنها صناعة إيرانية ذات مواصفات تقنية عالية، كانت تعمل في رصد المنطقة التي تتواجد بها قوات الجيش الوطني، وأن عملية السقوط أدت إلى تحطم جسم الطائرة واحتراقها بشكل كلي.

إلى ذلك، قتل مواطنان، إثر انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظتي حجة والحديدة، وقال المرصد اليمني للألغام، إن المواطن محمد أحمد دوبلة قضى متأثرا بجراحه نتيجة انفجار لغم للحوثيين، أثناء قيادته مركبة مدنية دينا لنقل مواد بناء، في منطقة المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وفي محافظة حجة، قتل المواطن عبـده صليـجي «40 عاما» نتيجة انفجار لغم في منطقة تبه السيان بمديرية حرض.

وفي وقت سابق أكد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام رغم الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ مطلع أبريل الماضي.

مشاهدات يمنية

