شكرا لقرائتكم خبر جعجع: عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الفريق الحاكم للبنان مستمر في النهج التدميري للبلاد حفاظا على مصالحه الشخصية.

ووصف في كلمة بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، الرئيس الحالي ميشيل عون، بأنه أضعف رئيس في تاريخ لبنان، وقال «إن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ليست سوى البداية، فبعد أسابيع (رح يطلعوا من القصر.. ورح يطلعوا من التاريخ كمان)»، في إشارة إلى منظومة الحكم الحالية.

وأكد أنه «حتى هذه اللحظة، ورغم كل المآسي والخراب الذي تسببوا به (الفريق الحاكم)، لا يزالون مستمرين في النهج التدميري ذاته لهدف واحد وهو الحفاظ على مصالحهم الشخصية»، لافتا إلى أن «قسما كبيرا من اللبنانيين هاجر، والقسم الباقي ما زال هنا يعاني يوميا الأمرين على كل الأصعدة فقط ليبقى متشبثا بأرضه وإرث أجداده».

وأضاف «يعطلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضرون كما دائما لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معينة، بل محاولة بالإتيان بجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، رئيسا للجمهورية خلفا لعون».

وتوجه جعجع إلى اللبنانيين قائلا «لهم لبنانهم، ولنا لبناننا .. لبنانهم لبنان الفوضى والخراب والدمار والفقر واللادولة، فيما لبناننا النظام والعمران والتقدم والحضارة والبحبوحة، والدولة.. لبنانهم كله بسبيل إيران وحزب الله بيهون.. لبنانهم الدولة التي تتفكك، والمؤسسات التي تنهار، والتحالف مع أفشل الفاشلين، وأفسد الفاسدين وتغطية فسادهم، والمشاركة فيه لحماية ما يسمونها المقاومة».

وشدد رئيس «القوات»: لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان، أو في دوره ورسالته وهويته، كما لن نقبل البتة أن يصبح بلدنا غريبا، ومعزولا عن بيئته العربية، أو عن المجتمع الدولي.

وتابع «نحن سنواجه أي مشروع يريد جر لبنان إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه»، بحسب جعجع، الذي أضاف «لن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد وتحويره ليتناسب وأيديولوجيته ونظرياته، أو أن يتلاعب بالخصوصية اللبنانية، ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا».

ويعتبر سمير جعجع رئيس حزب القوات صاحب أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي بـ19 نائبا.