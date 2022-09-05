شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكي: جلسة أمناء الحوار الوطني استغرقت 6 ساعات لاختيار مقرري اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم مهمة، واستغرقت نحو 6 ساعات، واكتسبت أهميتها من عدة ملاحظات، أن هناك حالة جدية شديدة لتحقيق إنجاز في مراحل الحوار الوطني، وهناك عمق شديد في دراسة أسماء –المقررين والمقررين المساعدين للجان - فالمسألة لا تسير ببطء ولكنها تتعلق بالموضوع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه عندما نتحدث عن مقرري اللجان لا بد من شخصيات لها حضور، وكل منها يمثل "مايسترو" المجموعات النقاشية التي تتولى النقاش للجلسات عندما تبدأ الجلسات الرئيسية للحوار، فأخذ السجال والاختلاف والتوافق وقتا طويلا لاختيار الأسماء، وكان الاختيار من بين عشرات الأسماء، وتم الاختيار بعناية ودراسة كبيرة.

رغم أن هناك وجهات نظر متباينة في الحوار إلا أنها تؤكد أنها تنطلق من أرضية وطنية، والهدف والمحددات واحدة ومتفق عليها، مضيفا أنه فيما يتعلق بالمحاور واللجان، تم الاتفاق على اللجان الرئيسية الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتم قطع شوطا كبيرا في المحور السياسي.

وأشار إلى أنه تم حسم المقررين والمقررين المساعدين لثلاث لجان رئيسية، ولجان المحور السياسي، مضيفا أنه لم يتم اختيار المقررين للمحور الاقتصادي والمجتمعي، لأن كل لجنة تحتاج للمزيد، فلاختيار ينطلق من قاعدة العمق والدراسة والنقاش.