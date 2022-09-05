أكرم القصاص يشيد بمبادرة "كلنا واحد": مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة الخليج 365، بمبادرة "كلنا واحد"، والتى توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكداً أهميتها فى ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأكد رئيس تحرير جريدة الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن دور وزارة الداخلية الأمن وأيضاً هناك جزء اجتماعى مهم لكل الهيئات، بالإضافة إلى الدور الرقابى للتموين.

وشدد الكاتب الصحفى أكرم القصاص على أن التسويق لهذه المبادرات مهم جداً ليعرف المواطن أماكنها، وهو دور الإعلام الذى يقوم به بشكل جيد، موضحا أن وجود هذه المبادرات مهماً لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ إجراءات اجتماعية مهمة، كجزء مهم لامتصاص تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أن المجتمع المدنى له دور مهم ورئيسى، للمشاركة فى المبادرات الإنسانية.