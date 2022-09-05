شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع جديد يحدد عقوبة إجبار الطفل على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم التشريعات التي نقاشاتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، الذى حدد عقوبات تصل للأشغال الشاقة لكل من أجبر طفلا على الزواج.

ونصت المادة الـ9 من مشروع القانون علي:" يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو اثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .

بينما نصت المادة الـ 10 على :"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.