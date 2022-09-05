شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أوباميانج.. نجم ليفربول السابق يحذر محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم السابق لفريق ليفربول، جرايم سونيس، انتقاداته الموجهة للدولي المصري محمد صلاح، موجهًا تحذيرًا له من الوقوع في مصير أوباميانج وأوزيل.

سونيس ينتقد محمد صلاح



وقال سونيس في تصريحات لشبكة "talkSPORT" الإنجليزية: "ذكرت صلاح في عطلة نهاية الأسبوع، وآمل أن أكون مخطئًا عندما أقول هذا لأنه آمل أن يكون قد رأى ما قلته في نهاية الأسبوع ويغضب مني ويقول إنني سأثبت خطأه".

وتابع: "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك معه لأنه وقع عقدًا جديدًا وأصبح مستريحًا على مقعده، أقول ذلك بسبب التفكير في أوزيل وأوباميانج مع آرسنال، هذا بالضبط ما حدث معهما عندما كانا لديهما عقد كبير".

وواصل: "شعرت بخيبة أمل واضحة بشأن النتيجة عندما ذهبوا إلى أولد ترافورد (خسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد)، ووجدت ليساندرو مارتينيز وهو يمر عبر صلاح في الدقائق الخمس الأولى في منطقة الظهير الأيسر".

وأضاف: "وبقية المباراة كان صلاح ينظر من فوق كتفه ليرى أين كان هو، هل سيأتي مرة أخرى؟ لم أر ذلك من قبل، فـ صلاح ليس شخصًا يريد المشاركة في الجزء الأكثر أهمية من المباراة".

واختتم: "إنه سريع للغاية، وذكي للغاية، ولطيف للغاية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها بشكل صارخ يبحث عن شخص، ولا يريد أن يتعرض للركل مرة أخرى،آمل أن أكون مخطئًا، وصلاح إذا كان يستمع لي أثبت أنني مخطئ، من فضلك".