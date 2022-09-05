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تركيا.. اصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "أجرى اختبارا خاصا بالفيروس قبل خمسة أيام و"جاءت نتيجته إيجابية".

واضاف أنه "ما زال يواصل عمله عبر اجتماعات عبر الإنترنت، وقال إن ذلك يعد بالنسبة إليه لا يقل أهمية عن مكافحة الوباء".


واشار قوجة إلى أنه "سيكون قريبا بين أصدقائه".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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