انت الان تتابع خبر برشلونة.. تسريب تفاصيل عقد ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن إذاعة "كادينا سير" الاسبانية فإنه "فيما يتعلق براتب النجم البولندي قالت الصحيفة إن ليفاندوفسكي سيحصل على 20 مليون يورو في موسمه الأول (10 ملايين صافية)، وسيصل الراتب إلى 26 مليون في الموسم الثاني (13 مليون صافية)".واضافت انه "في الموسم الثالث سيحصل على 32 مليون يورو (16 مليون صافية)، وسيحصل ليفاندوفسكي في الموسم الرابع والأخير على 26 مليون يورو (13 مليون صافية)".

واشارت الاذاعة الى انه "توجد بعض المتغيرات وتتراوح من إجمالي 600 ألف يورو للفوز بالدوري الإسباني، إلى مليوني يورو حالة تحقيق الثلاثية (الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا)".

وبينت انه "في حال الحصول على كأس إسبانيا فقط، فلن يحصل ليفاندوفسكي على أي مكافأة إضافية، ويشمل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة فقرة تنص على أنه إذا لعب أقل من 55% من المباريات في موسمه الثالث، يمكن لإدارة النادي الكتالوني فسخ العقد".



وأخيرا "يمكن لليفاندوفسكي أن يعتزل في أي وقت وينهي العلاقة التعاقدية مع برشلونة، أما إذا قرر اللعب مرة أخرى والتراجع عن الاعتزال قبل عام 2026، فيجب عليه العودة لبرشلونة لأنه حصل على عقد موقع حتى ذلك العام بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو".

يشار إلى أن ليفاندوفسكي سجل 5 أهداف في 4 مباريات في الليغا حتى الآن، خلال 34 دقيقة.