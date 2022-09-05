انت الان تتابع خبر واشنطن تعارض قرار أوبك+ بخفض انتاج النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: ”الرئيس كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم النمو الاقتصادي، وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والمستهلكين حول العالم".وحققت العقود الآجلة للنفط، مكاسب جديدة، اليوم، إذ صعد خام برنت 3.7 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي 3.3 دولار إلى 90.20 دولار.

وقرر تحالف "أوبك+"، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، بحسب بيان يوم الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.

