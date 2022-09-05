شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضفة الغربية.. مقتل عضو في "الجهاد الإسلامي" والحركة تتوعدو والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال مسؤولون فلسطينيون وحركة "الجهاد الإسلامي" إن جنودًا إسرائيليين قتلوا فلسطينيًا ينتمي إلى الحركة خلال مواجهات في الضفة الغربية، الإثنين الخامس من سبتمبر (أيلول)، وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن ألقت القبض على خمسة يشتبه في قيامهم بما وصفه بأنشطة إرهابية في مدينة جنين وحولها عندما اندلعت أعمال شغب. أضاف أن "مثيري الشغب ألقوا حجارة وعبوات ناسفة وحارقة على القوات، وسمع دوي أعيرة نارية في المنطقة، ورد الجنود بالذخيرة الحية".

إعدام

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقتل ووصفته بالإعدام. وقالت في بيان، "تعتبر الوزارة أن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها في حق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، في طول الضفة الغربية وعرضها محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف لا تنتهي".

تصعيد المعركة

ودعت حركة "الجهاد الإسلامي"، التي خاضت الشهر الماضي، صراعًا قصيرًا مع إسرائيل في قطاع غزة، أعضاءها إلى تصعيد المعركة ضد إسرائيل.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة منذ أن بدأت إسرائيل حملة منذ أشهر ضد نشطاء مشتبه فيهم ردًا على سلسلة من الهجمات في الشوارع نفذها فلسطينيون وأفراد من الأقلية العربية في إسرائيل أسفرت عن مقتل 18 شخصًا في الأقل.

مقتل 97 فلسطينيًا

وتقول وزارة الصحة إن 97 فلسطينيًا قتلوا حتى الآن، من بينهم مهاجمون ومدنيون وأشخاص أطلقت عليهم النيران خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود أصيبوا، الليلة الماضية، عندما ألقيت عبوة ناسفة على موقعهم قرب بلدة النبي صالح الفلسطينية.

إعلام إسرائيلي: ما نشهده في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر

وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ تقدير المؤسسة الأمنية للاحتلال "هو أنّ التصعيد سيتسع، وما بدأ في منطقة جنين امتد في اتجاه نابلس واليوم وصل إلى غور الأردن".

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر تختلف عن انتفاضتي الثمانينيات وعام 2000، وتتميّز بكثرة العنف ضد الجيش".

وقال المعلق العسكري في "القناة 13" الإسرائيلية ألون بن دافيد: "أسمع تصريحات بشأن ما نراه في الأشهر الأخيرة تقول إنه انتفاضة من نوع آخر تختلف عما شهدناه في الثمانينيات وفي عام 2000، وما يميّز هذه الانتفاضة هو كثرة العنف فيها الموجه إلى الجيش الإسرائيلي في كلّ عملية اعتقال".

وأضاف بن ديفيد: " هذا ليس في جنين ونابلس وحسب، فهناك بلوكات الحجارة وإطلاق النار بغزارة نحو جنود الجيش الإسرائيلي.. شباب لا ينتمون إلى أيّ تنظيم، لذلك ثمة تردّد الآن، ونحن عشية أعياد تشرين/أكتوبر حول إمكاني