شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الزيادة فى أجرة العين المؤجرة إيجارا قديما؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للملاك والمستأجرين.. ما حكم الزيادة في ايجار العين؟"، استعرض خلاله سيناريوهين لعملية الزيادة في الإيجار بشروط، حيث أن الأصل أن "الزيادة" مخالفة للقانون والنظام العام، ويجوز للمستأجر الرجوع عنه بل واسترداد زائد الأجرة القانونية، وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. ما حكم الزيادة في ايجار العين؟.. سيناريوهين لعملية الزيادة في الايجار بشروط.. والأصل أن "الزيادة" مخالفة للقانون والنظام العام.. ويجوز للمستأجر الرجوع عنه بل واسترداد زائد الأجرة القانونية



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