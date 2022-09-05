التعليم تقرر فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر 2022، ليمارس الطلاب كافة الأنشطة خلال الإجازة الصيفية في إطار خطة جعل المدارس بيئة جاذبة للطلاب، وجاء هذا القرار بمناسبة تأجيل بدء الدراسة إلى 2022/10/1 ومد فترة العطلة الصيفية.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا؛ لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.

وأكد حجازي، أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مؤكدا أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

وقال حجازي إن الوزارة تستهدف أن يلحق أبنائنا بركب التطور العالمي في كل المناحي العلمية، والثقافية، والفنية، لذلك تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.