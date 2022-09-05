"التعليم" تكشف حقيقة رفع الغياب في العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتداول عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن رفع الغياب للطلاب بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

أكد المصدر في تصريحات تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك إجراءات جديدة ستتخذ في حال تجاوز الطالب عدد أيام الغياب من المدرسة، ومنها الإعلام الفوري لولي الأمر.

وعلى صعيد أخر، قرر وزير التعليم أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

​