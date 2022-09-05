بعد زيادة كليوباترا.. رفع سعر نوع جديد من السجائر الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة المنصور الدولية للتجارة والتوزيع زيادة أسعار سجائر تارجت بالأسواق إلى 22 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار عدد من أصناف السجائر الشعبية على رأسها كليوباترا بالأسواق جنيهين منذ أمس، وفقا لقول إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وأصبحت الأسعار الجديدة للسجائر عبوة 20 سيجارة:

بوسطن بـ 22 جنيهًا بدلا من 19.5 جنيه.

بلمونت بسعر 22 جنيهًا بدلا من 19.5 جنيه.

كليوباترا - كينج سوبر أصبحت بسعر 20.5 جنيه بدلا من 18.5 جنيه.

كليوباترا - سوفت كوين أصبحت بسعر 21 جنيها بدلا من 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس أصبحت بسعر 22 جنيها بدلا من 20 جنيها.

كليوباترا سوبر بسعر 23 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا.

أسعار سجائر مونديال (أحمر - أزرق -سيلفر) بسعر 23 جنيها بدلا من 21 جنيهًا.

بينما استقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.

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