شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب: المجلس يتمتع بكفاءة عالية على الصعيدين الرقابى والتشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل فى أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات، وكذلك إلقاء الضوء على الاختصاصات الممنوحة للأمين العام وفقا للدستور والقانون واللوائح.

وتابع مناع، على هامش الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري:" هذه الاختصاصات التي أقرها الدستور والقانون واللوائح والتي تمثلت في حضور اجتماعات مكتب المجلس وتحرير محاضرها، حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس، التوقيع على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب المصرى، أن مجلس النواب يتمتع بالكفاءة التى انصبت على الأداء بشكل عام ومخرجات الأداء عقب انتهاء كل دور تشريعى سواء على الصعيدين الرقابى والتشريعى معًا.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بامكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.