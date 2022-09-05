شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الشورى القطرى: العلاقات البرلمانية بين البلدين مميزة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى القطرى، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن ورشة العمل ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام، إن أعمال الجلسة اليوم بأعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام للبرلمانات.

وتابع الفضالة على هامش أعمال الجلسة الختامية اليوم للمؤتمر التاسع للجمعية:" سيكون التعاون على وضع اختصاصات استرشادية موحدة تقوم بها جميع الدول، حيث تم رفع عدد من التوصيات للجنة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها بشأن الوصول لمستخلص سيتم وضعه كاسترشاد بشكل عام لجميع الدول

وفيما يخص التعاون خلال الفترة المقبلة بين البرلمانين المصرى والقطرى، قال الفضالة:" ولله الحمد العلاقة البرلمانية مميزة جدا، حضرنا اجتماع الجامعة العربية والبرلمانات العربية والعلاقة مميزة جدا، مقدما الشكر لمجلس النواب المصرى على استضافة أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر مجلس النواب المصري، متابعا:" خير دليل على حسن الاستضافة واهتمام مصر الكبير بالبرلمانات العربية".

وشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع " اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".