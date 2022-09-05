شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية أمناء البرلمانات العربية تثمن دور مصر لاستضافتها الدورة التاسعة للمؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحاً وافياً حول اختصاصات الأمين العام في مجلس النواب المصري، ضمن أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

واستعرض مناع، بشكل تفصيلي اختصاصات ومهام الأمين العام في مجلس النواب المصري، كما قدم شرحاً وافياً حول دور الأمانة العامة لمجلس النواب المصري وقطاعاتها في دعم العمل البرلماني بمجلس النواب من أجل أداء المهام الدستورية والتشريعية المُوكلة له، كما تحدث في ورشة العمل عدد من الأمناء العامين للبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر عن تجاربهم داخل الأمانات العامة بالبرلمانات العربية وهو ما خلق حواراً ثرياً وتبادلاً للخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية دعماً لمنظومة العمل البرلماني العربي المشترك خدمة لقضايا الشعوب العربية وتحقيق ما ترنو إليه طنوحاتهم وآمالهم.

جاء ذلك في ثاني أيام أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمُنعقد بمقر مجلس النواب المصري، حول اختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية.

وفي نهاية ورشة العمل واليوم الثاني للمؤتمر أهدى د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وأمين عام مجلس الشورى القطري درع الجمعية، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والذي تسلمه نيابة عن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

ويأتي هذا الإهداء تعبيراً عن شكر الجمعية وأعضاؤها لرعاية المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الجليلة للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.