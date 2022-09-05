تخريج الدفعة الأولى من دورة "التنمية البشرية وتطوير الذات" بنقابة الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين تخريج وتكريم الدفعة الأولي من دورة "التنمية البشرية وتطوير الذات" للصحفيين وأسرهم التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

ضمت الدورة تعلم مهارات التنمية البشرية وتطوير الذات، والتي ضمت 25 صحفيا ومتدربا، وقام بالتدريب الكاتبة الصحفية حنان أبو الضياء مدربة التنمية البشرية وتطوير الذات.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن الهدف من الدورة التدريبية هو تنمية قدرات الصحفيين وتدريبهم على مهارات التنمية البشرية .

وأضاف حماد الرمحي أن الدورة التدريبية اعتمدت على مجموعة من المحاور الاساسية وهى كالأتى :

ماهية وأبعاد وحدود التنمية البشرية ومفاتيح النجاح والتخطيط للعمل، ومهارات صناعة "الكاريزما" والشخصية الجذابة، ومهارات وأسرار الثقة بالنفس وتحديد الأهداف، بإلاضافة الى تعلم مهارات إدارة الوقت، ومهارات إدارة الأزمات وضغوط الحياة.

وتابع :"كما تناولت الدورة دراسة مهارات العمل الجماعي والخرائط الذهنية وقوة الذاكرة وغيرها من المحاور التي تهدف إلي صناعة النجوم والرموز الصحفية"..

وفي نهاية حفل التخرج قام حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب بتكريم الخريجين ومنحهم شهادات التفوق والتكريم.