شكرا لقرائتكم خبر عن صالون "التنسيقية" ينظم جلسة نقاشية حول "العنف ضد المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة"، في الـ7 مساء الثلاثاء المقبل.

تتناول الجلسة التعريف بمصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما يتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرآة.

كما تتطرق الجلسة إلى ظاهرة ختان الإناث، وتتناول تأثيرها على صحة المرأة ونفسيتها، وجهود وزارة الصحة في مكافحة الختان.

ويستضيف صالون التنسيقية كل من: الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، والدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما يستضيف الصالون، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، يدير الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.