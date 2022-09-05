شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتمسك بالتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق بايرن ميونخ الألماني سعيه من أجل التعاقد مع مهاجم في الفترة القادمة وذلك بعدما رحل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وعلى الرغم من دخول بايرن ميونخ في مفاوضات مع العديد من المهاجمين الفترة الماضية وكان على رأسهم ايرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند السابق ومانشستر سيتي الحالي، إلا أن النجم النرويجي قرر الانتقال لصفوف السيتي وخوص تجربته بالدوري الإنجليزي.

في المقابل، لم يتوقف بايرن ميونخ من سعيه وراء التعاقد مع مهاجم جديد حيث حاول الفريق الألماني التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين الفترة الماضية.

موعد انتهاء عقد كين مع توتنهام

ومن المنتظر أن ينتهي عقد هاري كين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي في في صيف 2024، ولم يوافق النجم الإنجليزي على تجديد عقده حتى الآن مع صفوف السبيرز.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن المسؤولين داخل بايرن ميونخ أقنعوا اللاعي بعدم التجديد لصالح توتنهام من أجل تسهيل انتقال لبايرن ميونخ في الفترات القادمة.

بايرن ميونخ يستقر على حسم صفقة هاري كين

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ استقرت على حسم صفقة هاري كين في الصيف المقبل وقبل انتهاء عقد اللاعب مع توتتهام بعام واحد.

يذكر أن هاري كين كان محل أنظار العديد من الأندية في الميركاتو الصيفي الحالي إلا أن إدارة توتنهام تتمسك باللاعب وتسعى لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.