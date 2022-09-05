شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة وراء رفض تشيلسي التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثير الجدل في الساعات القليلة الماضية حول رفض فريق تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الحقيقة الكاملة خاصة وأن الفريق الإنجليزي كان بالفعل يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية وذلك بعد رحيل تيمو فيرنر عن صفوف الفريق الإنجليزي.

حقيقة رفض تشيلسي التعاقد مع نيمار

الصحف التي تشير إلى رفض تشيلسي التعاقد مع نيمار تزعم بان إدارة باريس سان جيرمان قامت بعرض خدمات اللاعب على تشيلسي ومانشستر سيتي في نهاية الميركاتو، لكن أندية البريميرليج وعلى رأسهم تشيلسي رفضت ضم اللاعب البرازيلي.



في المقابل، نفت صحيفة التايمز هذه الأنباء مؤكدة بأن تشيلسي هو من كان مهتما بالحصول على خدمات اللاعب إلا أن الرفض قد جاء من جانب، إدارة سان جيرمان التي رفضت التخلي عن اللاعب البرازيلي.

وتأكيدا لذلك، فإن تشيلسي حاول طوال الميركاتو التعاقد مع صفقة في الخط الأمامي ونجح بالفعل في النهاية بعد الحصول على خدمات بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

مدة عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

الجدير بالذكر أن العقد المبرم بين إدارة باريس سان جيرمان ونيمار سينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.