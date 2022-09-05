جرحى بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن حافلة إسرائيلية كانت تسير على طريق سريع في غور الأردن، تعرضت لإطلاق نار ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الجيش الإسرائيلي قوله إن المزيد من تفاصيل واقعة إطلاق النار قرب مستوطنة حمرة بالضفة الغربية لا تزال قيد المراجعة.

وذكرت الصحيفة أن خدمة الإسعاف الإسرائيلية تعالج شخصين على الأقل أصيبا في الحادث، مشيرة إلى أن إصابتهما متوسطة.