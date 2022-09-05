زلزال قوته 6.2 درجة يهز غرب سيتشوان بالصين

05 سبتمبر , 2022 مشهد عام جنوب الصين (أ ف ب). أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً قوته 6.2 درجة هز غرب سيتشوان في الصين اليوم الاثنين. وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً.

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