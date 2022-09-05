الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان

المشتبه فيهما بتنفيذ عملية الطعن (أ ف ب).

أعلنت الشرطة الكندية يوم الأحد مقتل عشرة وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن بأنه «مروع ومفجع».

وكتب على «تويتر» «الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة»، مضيفاً «أفكر في من فقدوا أحبائهم وبالذين أصيبوا».