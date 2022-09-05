البابا: «لا تسامح» مع الاعتداءات الجنسية

كرر البابا فرنسيس الأحد التشديد على وجوب أن «لا تتسامح» الكنيسة الكاثوليكية «مطلقاً» مع حالات الاعتداء الجنسي التي وصفها بأنها أمر «وحشي»، بحسب مقتطفات من مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية.

وقال البابا خلال هذه المقابلة مع «تي في آي/سي إن إن برتغال» نشرت منها مقتطفات على الموقع الإلكتروني للقناة «هذا أمر واضح جداً. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتدياً. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضاً وإما مجرماً».

وأضاف في هذه المقابلة المكونة من جزأين والتي بثت الأحد وسيعاد بثها مساء الاثنين «إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحاً».

وقال البابا في المقابلة على التلفزيون البرتغالي «أنا لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل».