شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين السفير أحمد أبوزيد متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومديرًا لإدارة الدبلوماسية العامة.

وذلك خلفًا للسفير أحمد حافــظ الذي سبق صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيــرًا لدى كنـدا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو أربعة أعوام متحدثًا باسم الخارجية.

تعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية المصرية



كان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي الجديد، قد عاد مؤخرًا إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.

وتجدر الإشارة إلى كونه قد شغل في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وعمل مستشارًا بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلًا عن خدمته الممتدة لأكثر من ١٠ سنوات بمكتب وزير الخارجية.