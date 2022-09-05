شكرا لقرائتكم خبر عن لملايين المغتربين.. إزاى أنفذ حكم فى دولة أجنبية على أرض مصر؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " لملايين المغتربين.. حصلت على حكم في دولة أجنبية إزاى انفذه في مصر؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع تنفيذ الحكم الأجنبي على أرض مصر عن طريق "صيغة تنفيذية مصرية" دون اشتراط اتفاقية قضائية بين الدولتين، و4 إجراءات و4 شروط لتنفيذه، وكيفية تصدى محكمة النقض للأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المغتربين.. حصلت على حكم في دولة أجنبية إزاى انفذه في مصر؟.. المشرع أجاز تنفيذه بـ"صيغة تنفيذية مصرية".. ولم يشترط وجود اتفاقية قضائية بين الدولتين.. و4 إجراءات و4 شروط لتنفيذه.. والنقض تتصدى للأزمة



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