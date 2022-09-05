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وفد التنسيقية يشارك فى إطلاق قافلة "الشباب والمناخ"

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعالية مبادرة تمكين النشىء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، التي أطلقتها وزارتي الشباب والرياضة، والبيئة بالشراكة مع يونيسف والأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "قافلة الشباب والمناخ".

وحضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.

ويقود قافلة "الشباب والمناخ"، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداءً من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

ضم وفد التنسيقية، المهندس محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي وشيرين فتحي وسلمان إسماعيل

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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