شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي حول الزراعات التعاقدية تحقق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن تلك التوجيهات تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للبلاد، كما أن ذلك النظام يحقق مصلحة مختلف الأطراف بداية من المزارع البسيط وحتى المستهلكين من المواطنين وبالتالي تحقيق المصلحة العامة الدولة بما يحققه من أمن غذائى.

وقال الجبلي في تصريحات له، اليوم، إن ذلك النظام يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين والفلاحين، وفي نفس الوقت يضمن تحقيق حجم الإنتاج المستهدف من الزراعات والمحاصيل المختلفة، ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن من أهم مميزات نظام الزراعات التعاقدية هو الإعلان عن أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد، وهو ما يحفز الفلاحين علي زراعة المحاصيل الهامة التى تحقق لهم هامش ربح مناسب، وبالتالي لا يتعرضون لأى خسائر مثلما كان يحدث في الماضي.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وحرصه المستمر على إضافة حوافز مالية للمزارعين بخلاف تلك الأسعار الاسترشادية، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد مراعاة الرئيس السيسي لأحوال المزارعين الاقتصادية، وحرصه علي مساندتهم، لاسيما وأنهم يقومون بدور وطنى في زيادة حجم الإنتاج الزراعى للبلاد.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي وجّه في هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.