شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الجلسة الختامية لجمعية أمناء البرلمانات العربية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذى يستضيفه مجلس النواب المصري، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

ويهدف المؤتمر لمناقشات مكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، حيث يشمل جدول أعمال المؤتمر عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية، تتناول موضوع اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية.

وتمثل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بيت خبرة برلماني، وخطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل لضمان دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أكد أن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل فى أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات.

وقال المستشار أحمد مناع، إن الأمناء العامين هم الذين يديرون العمل البرلماني سواء من الناحية الإدارية أو الناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على مستوى تبادل الخبرات على المستوي العربي فيما بيننا، وتبادل الرؤي فى القضايا المشتركة.