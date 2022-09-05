تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية اليوم الإثنين عن مجهوداتها خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تم تحصين 207908 رأس ماشية خلال الفترة من 14 يوليو 2022 حتى اليوم.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية.

وأوضح أن الحماية من المرضين وسيلة مهمة لحماية الثروة الحيوانية وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتي تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية مؤكداً على استمرار الحملات بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات.

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 207908، بواقع 100847 رأساً من الأبقار، و77938 رأساً من الجاموس، و27854 رأساً من الأغنام، إضافة إلى 1269 رأساً من الماعز.