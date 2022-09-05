الصين.. ٢١ قتيلاً في حصيلة رسمية أولى لزلزال ضرب جنوب غرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين وبلغت شدته 6,6 درجات، إلى 21 قتيلا بحسب ما أعلنت وسيلة إعلام رسمية.

وأفاد التلفزيون العام ان سلطات مدينة يان أبلغت عن سقوط 14 قتيلا يضافون الى سبعة قتلى أعلنت عنهم سابقا سلطات منطقة غارزي المجاورة.

وضرب زلزال بقوة 6,6 درجات ظهر الاثنين إقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، في محيط مدينة كامغدينغ.

ولم تشر السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى على الفور.

وشعر سكان مدن عدة في الإقليم بالزلزال ولا سيما العاصمة الإقليمية شنغدو الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر.

وقالت امرأة من سكان المنطقة لوكالة فرانس برس إن الهزة "كانت قوية نسبيا".

أضافت السيدة تشن التي لم تعط اسمها كاملا "جيراننا في الطابق الأرضي قالوا إنهم شعروا بالهزة بشكل كبير".

وعادة ما تسجل هزات عدة متفاوتة القوة شهريا في إقليم سيتشوان الجبلي المعروف عالميا بمحميات الباندا المقامة فيه.

في يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 الإقليم ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.