أقل من 4000 جنيه.. جالاكسي A04s هاتف اقتصادي جديد من سامسونج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة سامسونج هاتفا جديدا في الفئة الاقتصادية، بسعر نحو 4000 جنيه مصري، يحمل اسم جالاكسي A04s.

يمتاز جالاكسي A04s بشاشة PLS مقاسها 6.5 بوصة بدقة إتش دي بلس، مع تردد 90 هيرتز.

يعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 850 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 جيجا، بينما وذاكرة داخلية 32 حتى 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

الهاتف الجديد مزود بمستشعر بصمة إصبع جانبية، وبطارية 5000 مللي أمبير.

ويتوفر جالاكسي A04s الجديد بالألوان: الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي.