اليونسكو : 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس حول العالم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أمس، أن 244 مليون طفل عير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما غير أنه لا يزال مقلقا.

وأفادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان: "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".

ومن أصل الـ244 مليون طفل غير الملتحقين بمدارس والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 مليون طفل يشكلون 40 بالمئة من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في نيجيريا (20.2 مليون طفل) وإثيوبيا (10.5) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5.9) وكينيا (1.8)، بحسب أرقام اليونسكو.

وكالات