خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

وأعرب رئيس الصين عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينج.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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