لا يزال على قيد الحياة .. هبوط طائرة أمريكية هدد قائدها بإسقاطها

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن قائد طائرة صغيرة هدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة "وولمارت" في ولاية مسيسبي الأميركية، هبط بها في أحد الحقول وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.

ونقلت صحيفة "ديلي جورنال" عن مصادر عديدة قولها إن الطائرة هبطت في آشلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من ولاية مسيسبي، وإن الطيار لا يزال على قيد الحياة.

وأقلعت الطائرة من مطار توبيلو بولاية ميسيسيبي فجر اليوم، وذكرت مصادر أن قائد الطائرة موظف في المطار.