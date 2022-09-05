شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: مصر قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا فى إنتاج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنّ قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لمجابهة التطور في الطلب على الطاقة، في ظل الظروف العالمية الراهنة ووجود أزمة طاقة عالمية.

وقال "الجندي"، إن صادرات مصر قفزت من 450 مليون دولار في 2020 إلى 3.9 مليار دولار في 2021، موضحا أن مصر خطت خطوات واسعة نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، خاصة أن أغلب سكان مصر يرتكزون في 6% فقط من مساحتها، بما يعني أن هناك 90% على الأقل من إجمالى المساحة يمكن الاستفادة منها في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمكنت من إنشاء محطة كهرباء بنبان التى تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأقل تكلفة من الدول المحيطة، لافتا إلى أن الدولة تسعي إلى ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، والاعتماد على المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، لتوفير الغاز الطبيعي ليستخدم في البتروكيماويات أو التصدير.

وأوضح النائب أن مصر بدأت تخفض استهلاكها من الغاز الطبيعى، خاصة أن لديها البدائل، والاستفادة منه في التصدير إلى أوروبا التى لا تجد مصدر لإنتاج الكهرباء سوى الغاز الطبيعي، وهو ما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن مصر عقدت اتفاقيات تعاون مع رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.

واعتبر "الجندي" ، أن التوسع في تصدير الطاقة خطوة جيدة ، للمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية، مؤكدا أن مصر لديها الامكانات والبنية التحتية التى نمكنها من التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة، مطالبا وزارة الكهرباء بإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والهدف منه، من أجل تخطي التحديات التى تواجه مصر في ظل الأزمة العالمية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.