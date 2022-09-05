05 سبتمبر , 2022 التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد (أ ف ب). رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات. وقال نحو 62,2% من الناخبين إنهم يرفضون اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37,8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.

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