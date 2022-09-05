لمدة 7 أيام .. تايوان ترد على الصين بالذخيرة الحية

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت تايوان، اليوم الاثنين، مناورات دورية بالذخيرة الحية، سوف تستمر لمدة أسبوع، بهدف اختبار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاة والمدرعات و الهجوم بالمروحيات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن تلك المناورات، التي تعقد كل ثلاثة أشهر، بدأت اليوم وسوف تستمر حتى يوم الخميس.

وتجرى المناورات في مقاطعة بينجتونج بجنوب الجزيرة، ومن المتوقع أن تتضمن التدريبات المروحيات الهجومية طراز ايه اتش –وان دبليو سوبر كوبرا، و ايه اتش -64 إي آباتشي.

وتعد هذه ثاني مرة تقوم بها تايوان بمناورات بالذخيرة الحية منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ثاني أبرز مسؤولة أمريكية، تايوان في زيارة أغضبت بكين.

صفقة أسلحة متطورة بين أمريكا وتايوان

بعد الإعلان عن حزمة الأسلحة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، لإعراب الحكومة الصينية عن استيائها، وتتضمن أكثر من نصف هذه الحزمة ترقية إلى نظام إنذار رادار مبكر بأكثر من 600 مليون دولار كان يعمل هنا في تايوان لما يقرب من عقد من الزمان.

وتتضمّن الصفقة أيضًا 330 مليونًا إضافيًا للصواريخ المضادة للسفن الحربية، و85 مليونًا لصواريخ جو-جو.

وتقول الولايات المتحدة، إنّ ذلك يهدف إلى مساعدة تايوان على تعزيز دفاعاتها مع استمرار تصاعد التوترات مع بكين.