شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المحامي الكبير والبرلماني السابق عبدالحليم علام بفوزه نقيبا للمحامين.

وقدم النائب تيسير مطر بأسمه وأسم المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خالص التهاني له والأسرة المحامين متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة مسيرة نقابة المحامين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين بـ 25267 صوتا، فيما تم استقباله بهتافات وزغاريد، حيث ردد محامين:" النقيب هو النقيب، النقيب علام، علام علام علام"، فيما أطلق عدد من المحاميات الزغاريد.

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت أمس الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم 289252 عضوا.