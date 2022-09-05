شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطني يصدر قراراته الخاصة بالحوار بالتوافق..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قراراته في المسائل الموضوعية المتعلقة بالحوار الوطني بـ"التوافق"، هذا ما نصت عليه اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، ونصت تنص المادة 6 من اللائحة على:" يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية المتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، يحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.

جدير بالذكر أن المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قد كشف آخر الاستعدادات المتعلقة بعقد جلسات الحوار الوطني، موضحًا أن هناك جلسة مرتقب عقدها اليوم الاثنين مخصصة للاستقرار على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

وقال فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اختيار المقررين عملية دقيقة، نظرًا لاحتياج بعض المواصفات، مثل حملهم التخصص الخاص باللجنة، بالإضافة إلى تواصلهم مع كافة فئات المجتمع حتى يحظى الحوار بقبول ويسير بموضوعية وحيادية.

وأضاف، أنه تم الاتفاق من أول يوم للتحضير للحوار الوطني، أن آلية الحوار نفسها لن تكون قصيرة أو طويلة المدى وإنما متوسطة من ناحية التحضير، حتى يحظى الحوار بجدية، لافتًا إلى أن الحوار لن يكون مجرد جلسة أو جلستين، وكذلك لن يكون مؤتمرًا شعبيًا، وإنما سيتم دراسة الموضوعات بشكل علمي وإحاطتها من كل وجهات النظر، مناشدًا بالصبر حتى يصل الحوار للآمال المرجوة.