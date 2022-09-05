البابا فرنسيس: الاعتداءات الجنسية "تدمر الأرواح" ولا يمكن لمرتكبها أن يكون كاهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (بي بي سي):

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تتسامح مطلقا" مع حالات الاعتداء الجنسي "الوحشية".

وخلال مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية، أضاف البابا أن "هذا أمر واضح جدا. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتديا. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضا وإما مجرما".

وتابع: "إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحا".

وبدأت لجنة مستقلة عملها، في بداية العام، للتحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.

وجمعت اللجنة، التي أنشئت بمبادرة من الكنيسة، بالفعل نحو 400 شهادة، تم إبلاغ 17 منها إلى العدالة، بحسب ما أعلن في الآونة الأخيرة بيدرو ستريتش الطبيب النفسي للأطفال الذي يرأس مجموعة العمل هذه التي يتوجب عليها تقديم استنتاجاتها في نهاية العام.

وأوضح البابا أنه "لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل".

وأشار البابا إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشبيبة العالمية، وهو اجتماع عالمي للشباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 أغسطس 2023.