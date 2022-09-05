تراجع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الخيار البلدي، والخيار الصوب جنيها واحدا، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة مستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والمانجو الزبدية، والعنب البناتي الأصفر، والعنب البناتي الأحمر بين 50 قرشا وجنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 15 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.