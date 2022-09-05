مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الضفة الغربية- (بي بي سي):

قتل فلسطيني، يبلغ من العمر 19 عاما، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة أن طاهر محمد زكارنة "استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية بقضاء جنين" موضحة أنه "أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق" ما أدى إلى "استشهاده بعد وصوله المستشفى".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن عملية عسكرية قرب جنين، وإن "أعمال شغب عنيفة شملت إلقاء الحجارة والعبوات والزجاجات الحارقة نحو القوات وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة"، مضيفا أن قواته أطلقت القوات النار نحو عدد من المشتبه فيهم ورصدت إصابتهم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين أمنيين"، في نشاطات عسكرية في البيرة والطيرة ورام الله.