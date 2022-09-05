بدء الدراسة في 21 برنامجًا جديدًا بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج مجموعة البرامج الدراسية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة وعددها 21 برنامجًا بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح "عبدالخالق" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه كان بالجامعة 15 برنامجًا، وأنه سيبدأ العام الدراسي الجديد 6 براج جديدة، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق، أو الحصول على الحد الأدنى للقطاع مع إمكانية تحويلهم من كليات مناظرة فى جامعات أخرى.

ولفت "عبدالخالق" إلى إن الجامعة استحدثت وطورت مجموعة من البرامج الدراسية المميزة بمختلف الكليات، بهدف إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وزيادة موارد الجامعة ما يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للطلاب.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لبرامج قطاع العلوم الطبية، تضم كلية الطب برنامج الطب والجراحة بالنظام التكاملي والنقاط المعتمدة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وتضم كلية العلوم برامج الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الحيوية والطفيليات، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامح الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات باللغة الانجليزية بكلية الزراعة.

وتشمل البرامج الخاصة بقطاع الرياضيات: الإنشاءات بكلية الهندسة، برنامجي محركات وجرارات القطارات وتكنولوجيا كهرباء وإلكترونيات السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، برنامجي الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعلوماتية بكلية الحاسبات والمعلومات، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

وفيما يتعلق بالبرامج الخاصة بقطاع العلوم الإنسانية تضم كلية الآداب 9 برامج خاصة هي: الترجمة باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية ، الايطالية، برنامج الفئات الخاصة، المجتمعات العمرانية الجديدة، اللغة العربية لغير الناطقين بها، المساحة البحرية والاستشعار عن بعد، كما تشمل كلية التربية برنامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.