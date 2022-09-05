بريطانيا تترقب الإعلان عن خليفة جونسون في رئاسة الحكومة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

ينتظر البريطانيون الإعلان عن هوية رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء الجديد، بعد ظهر اليوم، في أعقاب شهرين من عدم اليقين السياسي ارتفعت خلالهما أسعار الطاقة وشهدات البلاد العديد من الإضرابات.

وتتصدر المرشحة الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية، ليز تراس (47 عاما) ، نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبا 200 ألف عضو، متقدمة على منافسها وزير المال السابق، ريشي سوناك (42 عاما).

وفي حين تعهدت ليز تراس بـ"العمل بلا كلل من أجل الشعب البريطاني" إذا فازت بقيادة حزب المحافظين، وعد سوناك بتوفير دعم حكومي إضافي لمساعدة البريطانيين في تسديد فواتير الطاقة.

وقال إن كبح التضخم سيكون من أهم أولوياته، مهاجما خطط تراس لخفض الضرائب باعتبارها "متهورة".