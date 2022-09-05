رئيس "تثقيف الإعلاميين": مجلس أمناء الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة نحو نجاحه

القاهرة - سامية سيد - قال الاعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الحوار الوطني سيكون له نتائج إيجابية، وأن مجلس أمناء الحوار الوطني يسير حتى الآن بخطى ثابتة نحو نجاح الحوار، مضيفا أن فعاليات الحوار تكتسب أهمية كبرى، مشيرا إلى أن المقترحات التي تضمنها الحوار هي أدوات مساعدة للحكومة في مواجهة التحديات المختلفة.

وشدد "عدلي" على أنه يجب على جميع القوى السياسية المشاركين في جلسات الحوار الوطني التحلي بالهدوء والموضوعية، وأن يكونوا قادرين على طرح رؤية جادة تجاه مختلف القضايا، موضحا أن المناقشات الجادة خلال جلسات الحوار الوطني دليل قاطع على ديمقراطية النظام، وحرصه على مشاركة كل الأطياف دون تمييز أو استثناء لأحد إلا لمن تلوثت أياديهم بالدماء.

وطالب رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، من المشاركين بجلسات الحوار بضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن فوق المصالح الشخصية، وتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات بما يحقق التوافق بين كل الأطياف والوصول لرؤية موحدة لصالح الوطن والمواطن.